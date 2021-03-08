Konya’da 2 bin 60 sürücüye cezai işlem

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplamda 2 bin 60 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 57 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 998 sürücüye hız sınırı ihlali, 431 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 608 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 11 ve fazla yolcu taşıyan toplamda 12 kişiye olmak üzere toplamda 2 bin 60 sürücüye işlem yapıldı. 57 araç ise trafikten men edildi.