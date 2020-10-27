Konya’da 2 bin 317 kusurlu sürücüye ceza
KONYA’DA TRAFİK EKİPLERİNİN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ KURAL İHLALLERİNDEN TOPLAM 2 BİN 317 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Konya’da trafik ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Çalışmalarda çeşitli kural ihlallerinden toplam 2 bin 317 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde çalışmaları sürüyor. 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde trafik ekiplerince yürütülen çalışmalarda; hız sınırı ihlalinden 603, cep telefonu ile konuşmaktan 407, trafik güvenliği yönetmeliğine uymamaktan 114, kırmızı ışık ihlalinden 343, park yasağı ihlalinden 295, muayene yaptırmamaktan 129, plakalardan birisini takmamaktan 23, fazla yolcu taşımaktan 12, muhtelif maddelerden 391 sürücüye olmak üzere toplam 2 bin 317 araç ve sürücüye 1 milyon 70 bin 25 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 73 araç ise trafikten men edildi.
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3