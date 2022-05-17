Konya’da 16 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

Konya’da uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine darbe vuran Narkotik polisi 16 kilo 820 gram eroin ele geçirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya’ya uyuşturucu getiren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Polis ekiplerince yapılan rutin yol uygulamasında üç araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda araçlarının çeşitli yerlerine zulalanmış 34 parça halinde 16 kilo 820 gram eroin ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan uygulamalarda “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.