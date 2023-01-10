Konya’da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 53’ü asılsız

Konya’da 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 2 milyon 267 bin 217 çağrı yapılırken, bu çağrıların yüzde 47’sinin asıllı yüzde 53’ünün ise asılsız ihbar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2022 yılında Konya 112 Acil Çağrı Merkezine 2 milyon 267 bin 217 çağrı yapıldı. Bu çağrıların 1 milyon 84 bin 715’i vakaya dönüşürken, 1 milyon 182 bin 502 çağrı ise asılsız ihbar oldu. Oransal olarak ihbarların yaklaşık yüzde 47’si asıllı, yüzde 53’ü ise asılsız ihbar olarak kayda geçti.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gelen çağrıların tümüne cevap verildiği belirtilerek, "Cevaplama süresi ortalama 1 ile 2 saniye arasında değişmektedir. Müdürlüğümüze gelen acil yardım çağrısı ilk olarak müdürlüğümüz çağrı karşılama personeli tarafından karşılanmaktadır. Çağrı karşılama personelimiz vaka tanımı ve vaka adres bilgilerini vaka formuna yazıp, ilgili birim olan sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman ve itfaiyeye yönlendirmekte, ilgili birim personeli olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon sağlayarak olay yerine en yakın ekibi olay mahalline sevk etmektedir” ifadeleri kullanıldı.