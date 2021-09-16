Konya’da 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Konya’da polisin düzenlediği operasyonlarda, 1 milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 2 bin 722 paket doldurulmuş sigara ve 82 kilogram bandrolsüz tütün, 20 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 126 adet sigara dolum aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız kazancın engellemesi ve halk sağlığının korunmasına kapsamında sahte ve kaçak tütün ürünleri satanları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, sahte bandrollü alkollü içki ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, milyon 14 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 2 bin 722 paket doldurulmuş sigara ve 82 kilogram bandrolsüz tütün ile 20 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 126 adet sigara dolum aparatı ele geçirildi. Yaklaşık 500 bin liralık vergi kaybı önlenirken, olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.