banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Konyaaltı Sahili’nden su alan yangın söndürme uçağı için ihbar yağdı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize doğru alçalan uçak düştü zannedilince kış süreli panik oluşturdu. Uçağın Konyaaltı ilçesindeki orman yangınına su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu anlaşıldı.

Asayiş 23.10.2021, 16:00
Konyaaltı Sahili’nden su alan yangın söndürme uçağı için ihbar yağdı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize doğru alçalan uçak düştü zannedilince kış süreli panik oluşturdu. Uçağın Konyaaltı ilçesindeki orman yangınına su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu anlaşıldı.

Turizm kenti Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğünü zannederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede hem karadan hem denizden araştırma yapan ekipler, uçağın Konyaaltı Dutdibi mevkinde devam eden orman yangına su almak için iniş yapan yangın söndürme uçağı olduğunu belirledi. Bir süre sonra yeniden gelen uçak deniz seviyesine kadar alçaldı ve su aldıktan sonra yükseldi. Sahil bandında yürüyen vatandaşlar uçağın niş ev su alış anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"Düştü zannettik"

Sahilde işletmesi bulunan İsmet Zeybek, “Uçak Boğaçayı köprüsü üzerinden öyle bir iniş yaptı ki biz düştüğünü zannettik. Yanlamasına indi, baktık su alıp gidiyor ama korktuk. Otelin üstünden biranda çıkması korkuttu. İlk başta görünmüyor biranda suya inince herkes tedirgin oldu” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2