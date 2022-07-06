Konya Valisi Özkan: "Saldırıyı nefretle kınıyorum"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, hastanede görevi başındaki doktorun uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayı nefretle kınadığını belirterek, konunun adli makamlarca soruşturulduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay (39), Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliğine gelerek Uzman Dr. Ekrem Karakaya’ya poliklinik odasında silahla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Dr. Ekrem Karakaya hayatını kaybetti. Hastane güvenlik görevlisi de intihar etti.

Olayın ardından hastaneye gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan açıklama yaptı. Vali Özkan, başka bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi tarafından Dr. Ekrem Karakaya’ya gerçekleştirilen silahlı saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, “Hastanemizde görevinin başında bir hekimimiz silahlı saldırıya maruz kalmıştır. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımızın kamu hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize sağlık çalışanlarımıza uzanan eller kırılsın. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 6 Temmuz 2022 günü saat 14.30 sıralarında, Yunak Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay; Şehir Hastanesinde çalışan Uzman Dr. Ekrem Karakaya’nın poliklinik odasına gelmiş ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren yaralı güvenlik görevlisi de daha sonra hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah’tan rahmet, yakınları, mesai arkadaşları ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Konu adli makamlarımızca soruşturulmaktadır” dedi.

Vali Özkan, saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisinin annesinin kaybettiği bununla bağlantısı hakkındaki soru üzerine, "Onunla ilgili bütün çalışmalar çok yönlü olarak hem hastane yönetimi, güvenlik görevlileri hem savcı ile birlikte takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konya Şehir Hastanesinde doktor olarak görev yapan Ekrem Karayaya’nın gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma işlemlerine başlanarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.