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Konya polisinden tarihi eser operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri "Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamındaki çalışmalarında 832 adet tarihi eser ele geçirdi.

Asayiş 21.09.2021, 10:37
Konya polisinden tarihi eser operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri "Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamındaki çalışmalarında 832 adet tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya’ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri şahsı fiziki takibe alarak, kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda aracın arka koltuğunda bulunan bir çanta içerisinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Çeşitli dönemlere ait yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlara polis tarafından el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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