Konya polisinden bayram tatili yolundaki sürücülere uyarı

Konya’da bayram tatili dolayısıyla şehirler arası karayollarında araç yoğunluğu artarken, trafik polis ekipleri uygulamaları arttırdı. Trafikten sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, sürücüleri yorgun, uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bayram tatili boyunca Konya’da bin 343 ekip, 2 bin 588 personel huzurlu ortam ve sağlıklı trafik için görev alacak. Konya’yı çevre illere bağlayan karayollarındaki uygulama noktalarında denetim yapan trafik polis ekipleri, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları gibi konularda uyarılarda bulundu.

“Konya Emniyeti olarak 24 saat görev başında olacağız”

Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran Trafikten Sorumlu Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Konya Emniyeti olarak 24 saat görev başında olacağız. Tüm personelimizle trafik birimi olarak dört koldan vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram yapması için canla başla çalışıyoruz. Özellikle yolcularımıza, araç kullanan sürücülerimize emniyet kemerlerini takmalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü meydana gelen kazalarda yüzde 60 oranında kemer, ölüm ve yaralanma konusunda ciddi anlamda büyük rol alıyor” dedi.

“Her 2 saate bir minimum 10 dakika, 15 dakika mola”

Şehirlerarası uzun yola çıkan sürücülerin 2 saatte bir 10 dakikalık mola vermesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozcayüce, “Bayram nedeniyle artan trafiğin olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle özellikle sürücülerimizin takip mesafesine dikkat etmeleri, yorgun, uykusuz araç kullanmamalarını ve hız kurallarına uymalarını istiyoruz. Tüm sürücülerimizden gözlerini telefona değil, yola bakmalarını istiyoruz. Bu şekilde olduğu zaman bayramda güvenli bir şekilde yolculuk yapabilirler. Uzun yolculuk yapan sürücülerimize özellikle belirtmek istiyoruz ki, 2 saatte bir mola vermelerini öneriyoruz. Araçtan dışarı çıkıp temiz hava almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yola çıkan sürücüler de bayram nedeniyle sıklaştırılan uygulamaların meydana gelebilecek kazalar ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı etkili olacağı için memnun olduklarını ifade ettiler.