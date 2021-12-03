Konya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 17’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Polis Akademisinden ilişkileri kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17’ye ulaştı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Örgüt fişleme listelerinde örgüte üst düzey bağlı olarak kodlanmışlar"

Gözaltına alınan şüphelilerin kendisine karşı sorumlu oldukları mahrem örgüt liderleriyle tedbir kuralları çerçevesinde ankesörlü hatlarla görüşme yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin örgüt fişleme listelerinde örgüte üst düzeyde bağlı olarak kodlandıkları tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.