banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6’si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 07.06.2022, 09:22
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6’si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu çerçevede FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu