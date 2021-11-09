banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Konya'da bir baba 'giyim tarzını beğenmediği' 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Konya'da bacağından silahla yaralanan 14 yaşındaki kızın, babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı. Babanın, kızının giyim tarzından rahatsız olduğu için böyle bir şey yaptığı iddia edildi. Gözaltına alınan baba tutuklandı, kadın tetikçi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Asayiş 09.11.2021, 14:46
Konya'da bir baba 'giyim tarzını beğenmediği' 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Konya'da, annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, tabancayla bacağından vurulan Mukaddes E.'nin (14), babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı.

Genç kızı vuran Ayşenur B. (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren 34 yaşındaki Hüseyin Çekiç ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan araştırmalarda Ali Erensoy'un olay öncesinde kafenin fotoğraflarını çekip, işyerinin açılış kapanış saatini takip ettiği belirlendi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Ali Erensoy'un, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürüldü. Ali Erensoy'un aynı nedenle daha önce de kızını alıkoyup darp ettiği de ortaya çıktı. İfadesinde her şeyi itiraf eden Ayşenur B.'nin, olaydan önce camiye giderek çarşaf giydiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Tetikçi kadın Ayşenur B.

16 suç kaydı bulunan ve özel belgede sahtecilik suçundan arandığı belirlenen Hüseyin Çekiç ile 36 farklı suç kaydı bulunan Ali Erensoy ve 15 farklı suç kaydı bulunan Ayşenur B., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Ali Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Silahı kullanan Ayşenur B.'nin serbest kalması şaşkınlık yarattı. Daha sonra ortaya çıkan son dakika bilgilerine göre Ayşenur B., olay sonrası kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de ateş açmıştı. Bu sırada bacağına kurşun isabet eden ve hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mustafa Özgenoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Böyle baba olmaz olsun! Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Ayşenur B.'nin olay öncesi camiye girip çarşaf giydiği tespit edildi. Genç kızın öz babası tarafından vurdurulması ve bir kadın kiralık tetikçi tutması itiraflar ve görüntülerin ardından dosya kayıtlarına girdi.

Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de işkence yaptı

Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

Ali Erensoy ise ifadesinde, "Eşime gözdağı vermek için yaptırdım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.'ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan M.E., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Annesinin çalıştığı kafede otururken bir kadının yemek yeme bahanesiyle kafeye geldiğini belirten M.E., şunları söyledi: "Kafede oturuyorduk, içeri peçeli bir kadın girdi. Peçeli kadın anneme, 'Biz üç kişi yemek yemeye geldik, ben önden sipariş vereceğim' dedi. Kadın kafenin içine baktı, annem de şüphelendi. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Silahını çıkardı bana ateş etti. Sonra dışarı çıkıp kaçtı. Annem de peşinden koştu. Beni hastaneye yetiştirdiler. Babam benden, annemi bırakıp onun yanına taşınmamı istiyor. Bu yüzden beni sürekli tehdit ediyor."

Annesiyle görüştüğü için babasının kendisine 3 gün boyunca işkence yaptığını öne süren M.E., "Ben annemle ve arkadaşlarımla görüşüyorum diye üç gün boyunca beni eve kapatıp kemerle ve tavayla dövdü. Gece ben çok bağırınca, polisler geldi ama beni susturdular. Anneme ulaşıp, vücudumdaki morlukların fotoğrafını çekip attım. Annem polislerle gelip beni babamın yanından aldı. Üç aydır annemin yanında kalıyorum ama babam bize nefes aldırmıyor" dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren ve babasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ayşenur B.'nin serbest kalması nedeniyle korktuğunu belirten M.E., "Beni vuran kişi serbest bırakılmış. Duyunca çok ağladım. Onun dışarıda olması beni çok tedirgin ediyor. Sanki sürekli peşimdeymiş gibi korkuyorum. Babamın cezaevinde olması bana güven vermiyor. Çünkü onun eli kolu çok uzun, beni vuranın dışarıda olması beni korkutuyor. Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ayşenur B.'nin de bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6