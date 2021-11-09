Konya'da bir baba 'giyim tarzını beğenmediği' 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu

Konya'da, annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, tabancayla bacağından vurulan Mukaddes E.'nin (14), babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı.

TETİKÇİ, 24 YAŞINDAKİ GENÇ BİR KADIN

Genç kızı vuran Ayşenur B. (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren 34 yaşındaki Hüseyin Çekiç ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan araştırmalarda Ali Erensoy'un olay öncesinde kafenin fotoğraflarını çekip, işyerinin açılış kapanış saatini takip ettiği belirlendi.

KIZININ AÇIK GİYİNMESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

Ali Erensoy'un, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürüldü. Ali Erensoy'un aynı nedenle daha önce de kızını alıkoyup darp ettiği de ortaya çıktı. İfadesinde her şeyi itiraf eden Ayşenur B.'nin, olaydan önce camiye giderek çarşaf giydiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tetikçi kadın Ayşenur B.

SABIKA DOSYALARI KABARIK

16 suç kaydı bulunan ve özel belgede sahtecilik suçundan arandığı belirlenen Hüseyin Çekiç ile 36 farklı suç kaydı bulunan Ali Erensoy ve 15 farklı suç kaydı bulunan Ayşenur B., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

KIZI YARALAYAN KADIN SERBEST BIRAKILDI

Ali Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Silahı kullanan Ayşenur B.'nin serbest kalması şaşkınlık yarattı. Daha sonra ortaya çıkan son dakika bilgilerine göre Ayşenur B., olay sonrası kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de ateş açmıştı. Bu sırada bacağına kurşun isabet eden ve hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mustafa Özgenoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CAMİDE ÇARŞAF GİYERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayşenur B.'nin olay öncesi camiye girip çarşaf giydiği tespit edildi. Genç kızın öz babası tarafından vurdurulması ve bir kadın kiralık tetikçi tutması itiraflar ve görüntülerin ardından dosya kayıtlarına girdi.

Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

GÖZDAĞI VERMEK İSTEMİŞ

Ali Erensoy ise ifadesinde, "Eşime gözdağı vermek için yaptırdım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.'ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"ANNEMİ BIRAKIP, YANINDA YAŞAMAMI İSTİYORDU"

Tedavisinin ardından taburcu olan M.E., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Annesinin çalıştığı kafede otururken bir kadının yemek yeme bahanesiyle kafeye geldiğini belirten M.E., şunları söyledi: "Kafede oturuyorduk, içeri peçeli bir kadın girdi. Peçeli kadın anneme, 'Biz üç kişi yemek yemeye geldik, ben önden sipariş vereceğim' dedi. Kadın kafenin içine baktı, annem de şüphelendi. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Silahını çıkardı bana ateş etti. Sonra dışarı çıkıp kaçtı. Annem de peşinden koştu. Beni hastaneye yetiştirdiler. Babam benden, annemi bırakıp onun yanına taşınmamı istiyor. Bu yüzden beni sürekli tehdit ediyor."

"BENİ EVE KAPATIP 3 GÜN BOYUNCA KEMERLE DÖVDÜ"

Annesiyle görüştüğü için babasının kendisine 3 gün boyunca işkence yaptığını öne süren M.E., "Ben annemle ve arkadaşlarımla görüşüyorum diye üç gün boyunca beni eve kapatıp kemerle ve tavayla dövdü. Gece ben çok bağırınca, polisler geldi ama beni susturdular. Anneme ulaşıp, vücudumdaki morlukların fotoğrafını çekip attım. Annem polislerle gelip beni babamın yanından aldı. Üç aydır annemin yanında kalıyorum ama babam bize nefes aldırmıyor" dedi.

"BENİ VURAN KİŞİNİN DIŞARIDA OLMASINDAN KORKUYORUM"

Saldırıyı gerçekleştiren ve babasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ayşenur B.'nin serbest kalması nedeniyle korktuğunu belirten M.E., "Beni vuran kişi serbest bırakılmış. Duyunca çok ağladım. Onun dışarıda olması beni çok tedirgin ediyor. Sanki sürekli peşimdeymiş gibi korkuyorum. Babamın cezaevinde olması bana güven vermiyor. Çünkü onun eli kolu çok uzun, beni vuranın dışarıda olması beni korkutuyor. Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ayşenur B.'nin de bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.