Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Askeri eğitim uçağının 3. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında düştüğü belirtilirken, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri bölgeye gidiyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması." ifadelerine yer verdi.

AA muhabiri Savaş Güler CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Şu an bizim irtibatımız bir uçağın düştüğü yönünde. Bize gelen ilk bilgilere göre; bir pilotun şehit olduğu yönünde" dedi.