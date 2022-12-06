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Konya Cumhuriyet Başsavcısı İnal uçağın düştüğü yerde incelemelerde bulundu
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Yıldızları’na ait F-5 tipi uçağın düştüğü olay yerinde incelemelerde bulundu.
Asayiş 06.12.2022, 16:12
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Yıldızları’na ait F-5 tipi uçağın düştüğü olay yerinde incelemelerde bulundu.
Başsavcı Halil İnal, uçak kazası sonrası olayın meydana geldiği alana gitti. Başsavcı İnal, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiği bildirildi.