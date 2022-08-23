banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı

Konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza

Gaziantep’te konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 17 araca cezai işlem uygulandı.

Asayiş 23.08.2022, 13:03
Konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 17 araca ceza

Gaziantep’te konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 17 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde konvoy yaparak tehlikeye neden olan 17 araca cezai işlem uygulandı.

Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu