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Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde konuşmak için evden çağırdığı vatandaşı vuran şahıs kayıplara karıştı.
Asayiş 20.12.2020, 18:36
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde konuşmak için evden çağırdığı vatandaşı vuran şahıs kayıplara karıştı.Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi Adem K.’yı konuşmak için evden dışarıya çağırdı. Aralarında konuşan Adem K. ve kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şahıs Adem K.’ye iki el ateş etti ve hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Adem K.’ye ilk müdahalesini yaparak hastaneye götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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