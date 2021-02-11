Kontrplak fabrikasında korkutan yangın

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrplak fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya-Düzce D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiinde bulunan kontrplak fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.