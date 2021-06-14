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Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 14.06.2021, 19:07
Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alaplı Tepeköy kesiştiği kontrolsüz kavşakta Cüneyt T. idaresindeki 67 SD 459 plakalı Tofaş marka otomobille Site istikametinde yola çıkan Erol A. idaresindeki Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu yan koltukta bulunan Renault marka Otomobil içerisinde Şerife A.hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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