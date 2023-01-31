Kontrolsüz kavşağa giren araç takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kontrolsüz kavşağa süratle giren araç ters yattı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Kantar Kavşağında saat 15.00 sularında kontrolsüz kavşağa hızla giren hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.