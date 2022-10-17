Kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi Çamurlu Geçit mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulunan kontrolsüz hemzemin geçidi kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kamyonete Adana istikametinden gelen, makinistliğini H.D. ve O.Ç.’nin yaptığı tren çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsü Halil Karakulak (41), yapılan ilk müdahalenin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Halil Karakulak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.