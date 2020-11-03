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Kontrollü yıkım sırasında 3. kattan boşluğa düştü
SİLİVRİ DEPREMİ SONRASINDA HASAR GÖREREK BOŞALTILAN BİNADA YIKIM YAPAN İŞÇİLERDEN BİRİ 3.KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ. GENÇ İŞÇİYE İLK MÜDAHALE AYNI SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE GÖREVLİ HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILDI.
Asayiş 03.11.2020, 13:06
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Silivri depremi sonrasında hasar görerek boşaltılan binada yıkım yapan işçilerden biri 3.kattan beton zemine düştü. Genç işçiye ilk müdahale aynı sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşireler tarafından yapıldı.
Olay, sabah saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak’ta meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül’de yaşanan Silivri Depremi sonrasında hasar görerek boşaltılan binada yıkım yapan işçilerden biri bir anlık dikkatsizlik sonucu 3.kattan beton zemine düştü. Yaralanan genç işçiye ilk müdahale aynı sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşireler tarafından yapıldı. İsmi öğrenilemeyen genç işçi olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesi kaldırıldı.
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