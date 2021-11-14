Kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin fren yapması üzerine 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Kavşağından Çallı Kavşağı istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 KZ 728 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Araç burada karşıdan gelen başka bir otomobil ile çarpıştıktan sonra kaldırma çarparak durabildi.

Olayda, kazaya karışan araçlara çarpmamak üzere fren yapan diğer sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. Her iki kazada Cansu Ö., Pelin Y., Burcu K., Engin Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anlarını anlatan bir vatandaş, "Arkadaş karşı şeritten gelmiş. Diğer sürücü ile kafa kafaya girdi. Biz de etkilendik" dedi.

(EG-