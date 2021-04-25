Kontrolden çıkarak devrilen traktör çiftçinin ölümüne neden oldu

Gaziantep’te çiftçi Semetdin Geçit, kullandığı traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep’te 68 yaşındaki 5 çocuk babası çiftçi Semetdin Geçit, tarlasından evine dönerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Kabarcık Mahallesi’nde meydana geldi. Kullandığı 27 E 0658 plakalı traktörle evine gitmekte olan Geçit, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken, sürücü Geçit takla atan traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Semetdin Geçit’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.