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Kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Ağrı’da, kontrolden çıkarak devrilen ve yaklaşık 200 metre sürüklenen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş 12.06.2022, 10:44
Ağrı’da, kontrolden çıkarak devrilen ve yaklaşık 200 metre sürüklenen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Gürbulak Sınır Kapısına doğru seyir halinde olan A.A kontrolündeki 33 R 8681 plakalı tır,
A.A’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra devrilerek yaklaşık 200 metre sürüklendi. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, A.A’nın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.