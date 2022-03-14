Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı

MALATYA (İHA) – Yoğun kar yağışının etkili olduğu Malatya’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Kazada 2 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ İlçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan gelerek Van’a seyir halinde olan Mehmet Kartal (43) idaresindeki 34 BYT 545 plakalı Mercedes marka, içerisinde 25 yolcu bulunan otobüs yoğun kar yağışının etkili olduğu Kozluca Mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta yolcu olarak bulunan Faruk Demir (21) ile Uğur Tatlı (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Uğur Tatlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.