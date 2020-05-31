Kontrolden çıkan tırdaki tuğlalar yola saçıldı

Eskişehir’de kontrolden çıkan tırın dorsesindeki tuğlalar çevreyoluna saçıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti yönünde öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 26 ACF 669 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tırdaki tuğlalar dorsenin sol yan kapaklarının açılmasıyla yola saçıldı. Kaza sonucu tırın dorsesinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine trafik polisleri olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Üç şeritli yolun iki şeridi tuğlalarla dolarken, trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten ilerledi. Yola dökülen tuğlaların kısa süre içerisinde kaldırılmasıyla trafik normale döndü.