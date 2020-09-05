Kontrolden çıkan tır metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi: 1 yaralı
D-100 KARAYOLU'NDA KONTROLÜ KAYBEDEN TIR SÜRÜCÜSÜ, METROBÜS DURAĞININ BULUNDUĞU BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAY, 03:30 SIRALARINDA BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ GÜZELYURT MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AHMET ÖZCAN YÖNETİMİNDEKİ 76 DK 041 PLAKALI YÜK TIRI HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE KONTROLÜ KAYBEDEREK GÜZELYURT METROBÜS DURAĞININ BULUNDUĞU BARİYERLERE ÇARPTI. HIZLI ŞEKİLDE SEYİR HALİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLEN TIRIN METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPMASIYLA METROBÜSÜN BARİYER ÜSTÜ KORUYUCU TELLERİ DE KIRILARAK YOLA SAVRULDU. KAZA SIRASINDA DURAKTA HERHANGİ BİR METROBÜS ARACININ BULUNMAMASI İSE OLASI FACİAYI ÖNLEDİ. KAZADA HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNE GELEN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILIRKEN HASAR GÖREN TIR, KURTARICI ARAÇ VASITASIYLA OLAY YERİNDEN KALDIRILDI. (MEA
D-100 Karayolu’nda kontrolü kaybeden tır sürücüsü, metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, 03:30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özcan yönetimindeki 76 DK 041 plakalı yük tırı henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Güzelyurt Metrobüs durağının bulunduğu bariyerlere çarptı. Hızlı şekilde seyir halinde olduğu iddia edilen tırın metrobüs bariyerlerine çarpmasıyla metrobüsün bariyer üstü koruyucu telleri de kırılarak yola savruldu. Kaza sırasında durakta herhangi bir metrobüs aracının bulunmaması ise olası faciayı önledi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken hasar gören tır, kurtarıcı araç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
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