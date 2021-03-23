Kontrolden çıkan tır karayolunu trafiğe kapattı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır bariyerle çarparak durabildi. Karayolunu trafiğe kapatan tıra çarpan otomobil de hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan B.Ö. idaresindeki 45 SC 5124 plakalı tır, Kovukdere rampalarına geldiğinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, refüjdeki bariyerlere çarparak yolu trafiğe kapatırken, aynı yönde seyir halinde olan Himmet K. idaresindeki 40 DH 847 plakalı otomobil de tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde bir süre aksaklık yaşandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken, trafik akışı, polis ekiplerince karşı yönden kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılmasıyla, trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.