banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan tır duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 15:39
Kontrolden çıkan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan tır duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza. Devrek ilçe çıkışı Başlarkadı rampasında yaşandı. Serdar K. idaresindeki 67 ACE 925 plakalı tır, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün durumum iyi olduğu öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0