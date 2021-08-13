Kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yokuş aşağı seyreden ve kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 51 AP 701 plakalı Ford marka tır, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yokuşta kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, tırda bulunan Recep A. Çetin A ve Yusuf A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.