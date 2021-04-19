Kontrolden çıkan tır, beton mikserine çarptı

İzmir’de, olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan bir TIR, park halindeki beton mikserine çarptı. Kazada, TIR sürücüsü yaralanmazken, TIR’daki litrelik su şişeleri yola saçıldı.

Kaza, 01.00 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 7240 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BYL 944 plakalı TIR seyir halinde olan Ömer Kılıçtaş(52), olumsuz hava şartları nedeniyle kayganlaşan zeminde TIR’ın kontrolünü kaybetti. Kılıçtaş’ın kullandığı TIR, park halindeki beton mikserine çarptı. Kaza sırasında, Kılıçtaş’ın TIR’ın da yüklü olan litrelik su şişeleri yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılıçtaş’ın kazayı yara almadan atlattığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelede, meydana gelen kaza sonrası TIR ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Öte yandan, kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten TIR sürücüsü Kılıçtaş, "İstenmeyen bir sebepten dolayı araba kontrolümden çıktı. Yağışta kaydı, bizde bir şey yok Allaha şükür." diye konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.