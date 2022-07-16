banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaçlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 16.07.2022, 23:37
Kontrolden çıkan tır ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan tırın ağaçlık alana devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice-Karabük karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Eşref S. yönetimindeki 55 ACS 997 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaçlık alana devrildi. Demiryoluna düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık