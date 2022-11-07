Kontrolden çıkan tır 8 aracı hurdaya çevirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan tırın bir sitenin otoparkına girmesi sonucu, 8 araç hurdaya döndü.

Alınan bilgiye göre, kaza Etimesgut Yeşilova Mahallesi 4000 Cadde üzerinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CUB 318 plakalı tır, bir sitenin otoparkına girdi. Tırın çarptığı 8 araç hurdaya döndü. Kazada yaralı olmadığı öğrenildi.

Site sakinleri, kazanın sabah erken saatlerde meydana geldiğini belirterek, "Büyük bir gürültü ile uyandık. Tır otoparka girdi. 8 araç hasar gördü. Elektrik direğimiz yıkıldı. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dediler.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.