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Kontrolden çıkan ticari araç devrildi: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 27.04.2021, 15:29
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Kontrolden çıkan ticari araç devrildi: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ordu istikametine seyir halinde olan Hasan Y. yönetimindeki 07 AKF 259 plakalı hafif ticari araç, Kırankışla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Hasan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Y., Fatma A., Berk Celal Y. ve Çağatay Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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