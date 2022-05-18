Kontrolden çıkan taksi yayaların arasına daldı, motosikletler çocuklara çarptı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 13 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalarda ani manevra yapan taksinin yayaların arasına dalma ve motosikletlerin yayalara çarpma anları ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Değerli sürücüler hız limitlerine uyalım. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Uyulan her kural, bizi hayata bağlar" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

Ani manevra yapan taksi yayaların arasına daldı, motosikletler çocuklara çarptı

Görüntülerde Şahinbey ilçesi Hoşgör Kavşağı’nda meydana gelen bir kaza ise dikkat çekti. Kazada, sağa ani dönüş yapan araca çarpmamak için ani manevra yapan ticari bir taksinin yol kenarındaki kaldırımda bekleyen yayaların arasına dalma anları "Bu kadar olmaz" dedirtti. Yine başka noktalarda meydana gelen iki ayrı kazada da yola aniden atlayan çocuklara motosikletlerin çarpma anları pes dedirtti.

13 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Duisburg Bulvarı, Hoşgör Kavaşağı, Güneykent Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, İstiklal Mahallesi, Beydilli Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Üniversite Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi, Şehreküstü Kavşağı, İstasyon Meydanı, Hayvanat Bahçesi Kavşağı ve Narlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen 13 ayrı trafik kazası yer aldı. Görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlalleri ile motosiklet kazaları ve zincirleme kazalar dikkat çekti.