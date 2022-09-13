Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi, kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzeri İnegöl’ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir’e seyir halinde olan sürücü Nusret A. (49) yönetimindeki 16 S 6850 plakalı servis minibüs, İnegöl’ün Boğazköy mahallesi mevkiinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ile fabrika işçileri Yusuf Ç. (28), Berkan T. (24), İbrahim C.(23), İsa Ç. (55), Samet C. (30) ve Şaban Ö. (54) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 7 yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye ambulansla gelen Yusuf Ç., yaralı olan babası İsa Ç.’yi sağlıkçılara sorup durumunu öğrenmeye çalıştı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.