Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yol kenarına savrularak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Harmanlı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AEG 831 otomobil yol kenarına savrularak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.