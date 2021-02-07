Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula’ya bağlı Sandal Mahallesi Jeopark alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sandal Divlit Yanardağı bölgesinde toprak yolda seyir halinde olan Hasan Güler (30) idaresindeki 35 AH 2320 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Patika yolda savrulan otomobil, yan yatarak durabildi. Yan yatan otomobil içerisinde sıkışan sürücü Güler, kendi imkanları ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler, önce Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.