Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki hız uyarı levhasına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 46 ABB 479 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, refüjdeki trafik işareti hız uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücü T.A. ile birlikte otomobilde bulunan A.E., G.K. ve L.K. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri de, kaza yerinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.