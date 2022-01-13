Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Kahta karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında tarlaya yuvarlandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Çiçek ile otomobilde bulunan Abdurrahman Eroğlu, Ali Çiçek ve Kamile Çiçek yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.