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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 02.06.2022, 10:14
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 42 AKM 087 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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