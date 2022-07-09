Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Bir aileden geriye baba ve ikiz bebekler kaldı

Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 Karayolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Meydana gelen kazada baba ve ikiz bebekler yaralanırken, anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ferizli ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.A. (41) idaresindeki 41 AGH 637 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına düşen otomobil içerisinde bulunan anne G.A. (41), ikiz bebekleri S.A. (1) ve S.N.A. (1) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırıldı. Anne G.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba ve bebeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.