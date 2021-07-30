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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Asayiş 30.07.2021, 12:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza Çerkeş Karabük karayolu Bayındır mevkiinde meydana geldi. Sabire Meletli idaresindeki 34 DB 92 44 plakalı otomobil Gerede istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü kazada sürücü ile birlikte bulunan Saliha Uzun (45), Begüm Meletli (19), Şevval Uzun (19) ve Tuğçe Meletli (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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