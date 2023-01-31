Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kaza, İnönü Caddesi üzerindeki DSİ Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre D. (20) yönetimindeki 54 ZR 368 plakalı araç kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.