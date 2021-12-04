Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole düştü: 2 yaralı

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından kurtarılan 2 kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Temrek Mahallesi’nden Salihli’ye doğru seyir halinde olan Nurten D. idaresindeki 35 BBD 455 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Nurten D. ve araçta yolcu olarak bulunan Nimet Ç., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.