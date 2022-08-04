banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tayvan: “Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı”
Tayvan: “Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı”
Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı
Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje devrildi: 3’ü çocuk 5 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 04.08.2022, 18:06
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje devrildi: 3’ü çocuk 5 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Tevfik K. (37) idaresindeki 54 EV 071 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada Ayşenur K. (5), Yağmur K. (6), Aysel K. (37), İrem K. (3) ve Mustafa K. (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu