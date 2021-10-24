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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp dereye uçtu : 1 ölü

Bartın-Kozcağız karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü.

Asayiş 24.10.2021, 02:30
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp dereye uçtu : 1 ölü

Bartın-Kozcağız karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü.

Kaza, Kozcağız - Hasankadı karayolu Bakioğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 74 BN 917 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu. Kazada iddiaya göre kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu olarak bulunan İrfan Aydın araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çıkardığı Aydın’ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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