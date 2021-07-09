Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce yolun sağ tarafından bordür taşlara çarptı, ardından takla atarak yürüyüş yoluna devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 41 AFK 055 plaka otomobil sürücüsü Ömer K., Akasya Altı Mevkiine geldiği esmada havanında yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolun sağ tarafından bulunan sağ tarafından bordür taşlara çarptı, ardından takla atan araç yürüyüş yoluna devrildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Ümriye K. (53) yaralandı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ardından kendini iyi hissetmeyen sürücü Ömer K. de hastanede müşahede altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç çekici marifetiyle çekildi.