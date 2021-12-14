Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da havanın yağışlı olması sonucu kontrolden çıkan otomobil, su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medet Karabacak yönetimindeki 06 ZBH 36 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilince su kanalına düştü. Kazada sürücü Medet Karabacak ve yanında bulunan Şeriban Karabacak yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.