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Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak takla attı: 2 yaralı

Sakarya D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 03.09.2021, 19:56
Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak takla attı: 2 yaralı

Sakarya D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Akyazı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AAN 378 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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